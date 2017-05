Spannend: Voorronde NK knikkeren

Aalsmeer – Een prachtige, zonnige middag woensdag 31 mei. Goed weer om te knikkeren en dat werd ook fanatiek gedaan op het terrein naast sporthal De Bloemhof. De voorronde van het NK knikkeren werd georganiseerd door Sportservice Aalsmeer – Haarlemmermeer en op deze wedstrijd kwamen veel kinderen af. Ongeveer evenveel meisjes als jongens gingen in de eerste ronde de strijd met elkaar aan. Er werd gespeeld per leeftijdscategorie, maar tijdens de finale-ronden waren er verschillen in lengtes (oftewel leeftijd). De één vatte het knikkeren luchtig op. Een knikker niet in de pot. “Ach jammer.” Een ander was veel fanatieker en moest nog net niet huilen toen verloren werd. De omstanders vonden het overigens ook reuze spannend (zie bijgaande foto). De uitslag is vooralsnog niet bekend, maar de winnaar komt uiteraard met zijn of haar naam in de krant!