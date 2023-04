Zonnige en gezellige Koningsdag in Aalsmeer

Aalsmeer – In de ochtend moest nog ijs van autoruiten gekrabd worden en de dag ervoor was er nog de waarschuwing om tijdens de vrijmarkten vooral niet op de koude grond te gaan zitten, maar Koningsdag 2023 ontpopte zich uiteindelijk in een stralende dag. In de loop van de ochtend ging het zonnetje schijnen, liep de temperatuur op en was het genieten van het heerlijke lenteweer. Velen gingen met plezier naar buiten, ook in Aalsmeer. Het was superdruk op de vrijmarkten, de feestjes her en der en de spelletjesmiddag op het Raadhuisplein.

Drukte op vrijmarkten

Tijdens de vrijmarkten werden niet alleen spelletjes, boeken, knuffels, plantjes en kleding verkocht, maar hadden kinderen ook diverse andere manieren bedacht om geld te verdienen. Ze hadden zelf sieraden gemaakt, cake gebakken, trakteerden op livemuziek, vroegen 50 eurocent voor ballen gooien (met altijd prijs) en boden onder andere de mogelijkheid om voor een klein bedrag te grabbelen. De bezoekers waren gul, menig kind heeft de spaargeld goed kunnen vullen.

Spelletjes op Raadhuisplein

De attrractiemiddag op het Raadhuisplein werd door het Oranje Comité Aalsmeer georganiseerd en bood vermaak voor kinderen in diverse leeftijden. In trek waren vooral de springkussens en het vuurtje blussen bij de Brandweer, maar ook stonden de kinderen graag in de rij voor het karten en het ‘boksen’. In de loop van de middag werd het steeds voller en gezelliger. Terwijl de kinderen genoten van de attracties hebben hun ouders heel wat bijgepraat met vrienden. Al met al een heel leuk ontmoetingsfeest met hapjes en drankjes voor jong en oud. De vrijwilligers van het Oranje Comité verdienen een groot compliment, prima geregeld en verzorgd. Dank namens velen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl