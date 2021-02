Zonnepanelenactie in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – Na succesvolle acties in de afgelopen jaren start de gemeente Uithoorn weer een zonnepanelenactie voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Het Regionaal Energieloket verzorgt de actie voor de gemeente. Bij eerdere zonnepanelenacties en isolatieacties hebben veel inwoners van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun woningen te verduurzamen. Bij de vorige zonnepanelenactie zijn er ruim 3.000 zonnepanelen geïnstalleerd bij ruim 280 huishoudens. Om dit te blijven stimuleren, start de gemeente nu weer een zonnepanelenactie. Belangstellenden kunnen zich tot en met 31 maart vrijblijvend inschrijven op de website van het Regionaal Energieloket. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul de postcode in. Klik op de rode knop met ‘Zonnepanelenactie in Gemeente Uithoorn’ en klik vervolgens op ‘Aanmelden zonnepanelenactie’ en laat uw gegevens achter. Hierna ontvangt u een uitnodiging om een woningopname in te plannen met de installateur. In verband met corona zal deze opname via Skype (videobellen) of telefonisch zijn. Tijdens de woningopname geeft de installateur advies over onder andere de hoeveelheid en locatie van de zonnepanalen. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte van het installatiebedrijf en kunnen ze besluiten of ze meedoen met de actie. De gemeente helpt inwoners om zo eenvoudig en tegen een goede prijs-kwaliteitsverhouding zonnepanelen aan te schaffen en te laten installeren. De investering in zonnepanelen verdient zichzelf, afhankelijk van de hoeveelheid zonnepanelen, gemiddeld tussen de 7 en 9 jaar terug. Zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee. Wethouder Bouma is blij met de actie: “Ik ben blij dat we dit jaar weer een zonnepanelenactie houden. De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen is schone energie. Bij het opwekken komt geen CO2 vrij. Dit hoort bij onze duurzaamheidsagenda. Dit is een programma wat is opgesteld om Uithoorn en De Kwakel de komende jaren duurzamer te maken. Tevens sluit dit ook goed aan bij de Regionale Energiestrategie (RES).”

Online informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert samen met het Regionaal Energieloket een online informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats online op dinsdag 2 maart om 19.30. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.regionaalenergieloket.nl. Tijdens de informatiebijeenkomst licht het Regionaal Energieloket de actie toe en is de installateur ook online aanwezig. De avond biedt voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

De gemeente heeft momenteel de Duurzaamheidslening beschikbaar voor haar inwoners. Met deze regeling kunt u geld lenen voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De lening kunt u combineren met de zonnepanelenactie. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 7.500,- inclusief btw. Meer informatie over de lening vindt u op www.uithoorn.nl/Home/Uithoorn_doet_duurzaam/Duurzaamheidslening_aanvragen.

Regionaal Energieloket

Op het Regionaal Energieloket kunnen woningeigenaren zich vrijblijvend inschrijven voor de zonnepanelenactie. Daarnaast helpt het Regionaal Energieloket bij vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van gemeente Uithoorn.