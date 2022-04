Zonnepanelen voor VvE Waterfront in Kudelstaart

Kudelstaart – VvE Waterfront uit Kudelstaart verduurzaamt. De 14 appartementen zijn opgeleverd in 2004 en dus vrij goed geïsoleerd. Maar er is nog genoeg te doen! Penningmeester van VvE Waterfont Robert Uytenbogaardt nam het initiatief voor verdere verduurzaming, met behulp van het Servicepunt Energieadvies van de gemeente Aalsmeer.

Uytenbogaardt vertelt: “Voor mijn werk was ik bezig met duurzaamheid en daardoor wilde ik ook thuis en voor ons appartementengebouw aan de slag. De meeste bewoners vinden duurzaamheid belangrijk. Zowel voor het klimaat als de toekomst van hun (klein)kinderen. Maar natuurlijk ook vanwege de lagere energierekening en verbetering van ons energielabel. Ik startte met een informatieavond van het Servicepunt Energieadvies van de gemeente en kon subsidie aanvragen voor een energieadvies voor de VvE. Dat hebben we gedaan. Uit het advies bleek dat we nog geen HR++ glas hadden, de vloer was niet optimaal geïsoleerd en er was ruimte voor zonnepanelen.”

Lening of eigen reserves

De VvE wilde een lening aanvragen bij het Warmtefonds voor zonnepanelen voor het elektragebruik in de collectieve ruimtes. De voorwaarde van dit fonds is echter dat je naast zonnepanelen nog een energiebesparende maatregel moet nemen. Daarom koos de VvE voor HR++ glas. Uytenbogaardt vervolgt: “De aanvraag van de lening was veel werk en duurde lang. Ondertussen vroegen we offertes voor zonnepanelen op. Toen kwam de collectieve inkoopactie van Eigen Huis voorbij en vroegen we daar offerte. Dat bleek voordeliger dan de andere offertes. We konden het uit de reserves betalen. De ramen gaan we dus nu niet aanpakken. We hebben 30 zonnepanelen voor de VvE en iedere eigenaar heeft 8 tot 10 panelen voor het appartement. De eigenaren hebben hun eigen panelen betaald.”

Tevreden VvE

Alles bij elkaar is Uytenbogaardt zo’n twee jaar bezig geweest. Hij legt uit: “Dat kwam ook omdat de aanvragen best lastig waren. Ik ben goed geholpen door adviseurs van de gemeente en het Warmtefonds, maar toch kost zo’n traject tijd. Het was fijn dat de energieadviseur ons advies gaf en dat ook op de ledenvergadering presenteerde.”

De 158 panelen liggen er sinds half februari van dit jaar en sinds die tijd schijnt de zon en stijgen de elektriciteitsprijzen. VvE Waterfront is dus erg blij met hun keuze. Uytenbogaardt: “Onze appartementen hebben nu energielabel A en dat is ook gunstig bij een verkoop.”

Tips

Uytenbogaardt heeft een paar tips voor andere VvE’s: “Vraag hulp van een expert. Dit kan via de gemeente. En laat deze expert op de ledenvergadering het energieadvies uitleggen, met uitleg over de keuzes, wat het beste is en waarom. Gebruik goede rekenvoorbeelden, zodat je weet hoe het met de financiën zit. Wij hadden een rekensheet met een termijn van 20 jaar van het Warmtefonds, dat gaf veel inzicht. Ik heb bij onszelf ook nog vloerisolatie laten aanbrengen.”

Meer informatie over het Servicepunt Energieadvies: www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies.