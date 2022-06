Zonnebloem maakt er weer een feestje va

De Kwakel – De uitnodigingen zijn al twee weken geleden de deur uit gegaan en wat hebben ze weer zin in een leuk uitje. Met vijftien gasten en vier vrijwilligers voor de hand en spandiensten zijn de afspraken gemaakt om een bloemstukje te maken bij Christa Snoek. We spreken af om het bloemstukje te maken met de vrijwilligers, zodat Christa met andere werkzaamheden bezig kan zijn. Christa doet nergens moeilijk over als jullie dat willen dan kan dat! Super dat dit zo geregeld kan worden.

Maar Oh, wat jammer een uur voordat we moeten vertrekken komt de regen met bakken uit de lucht. Wat nu? Schakelen dus, de meeste gasten komen op de fiets die moeten worden opgehaald, bellen regelen. Na de eerste telefoontjes blijkt dat de gasten ook onderling contact hebben en afgesproken om met elkaar mee te rijden. Uiteindelijk gingen nog twee vrijwilligers op pad om de laatste gasten op te halen.

Al met al mocht het de pret niet drukken, al snel na binnenkomst was het een gezelligheid en een gekwek van heb ik jou daar. Zelfs de gasten die voor het eerst met de Zonnebloem mee waren werden als oude bekende begroet en volledig in de groep opgenomen. Dat is nou precies waar de Zonnebloem voor staat, contact maken met elkaar dat is wat je dag weer goed maakt. Na een bijzonder gezellige middag, die dus echt aanvoelde als een feestje gingen al onze gasten met een prachtig bloemstuk huiswaarts.