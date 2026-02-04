Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker beleeft sportief avontuur

De Kwakel – Een volle touringcar met enthousiaste deelnemers van de Zonnebloem afdeling De Kwakel/Vrouwenakker vertrok afgelopen maandag richting Amsterdam-Noord. Op uitnodiging van de Riki Stichting brachten zij een sportief bezoek aan het Friendship Sports Centre, een uniek sportcentrum dat volledig is ingericht voor mensen met een beperking.

Na een hartelijke ontvangst in de conferentiezaal met koffie en gebak van The Friendship Bakery was het tijd voor actie. De gasten lieten zien, dat een lichamelijke beperking geen hindernis hoeft te zijn voor een dag vol beweging en plezier.

Samen grenzen verleggen

Onder begeleiding van toegewijde vrijwilligers van het centrum werd een speciaal aangepast programma afgewerkt. In vier groepen gingen de deelnemers aan de slag met activiteiten zoals zit-volleybal en jeu de boules. Of men nu zittend of staand meedeed, het draaide om de mogelijkheden van ieder individu. Vooral het spel met de parachute, waarbij gezamenlijk een bal hooggehouden moest worden, zorgde voor veel fanatisme en gelach.

Saamhorigheid centraal

De dag stond in het teken van de bekende Zonnebloem-gedachte: ‘Er kan zoveel meer dan je denkt.’ Het fanatisme groeide per onderdeel, maar de saamhorigheid was het belangrijkste doel van de dag. “Het gaat uiteindelijk om het meedoen en erbij horen, dat is zo ontzettend belangrijk”, aldus één van de aanwezigen.

Dankzij de snelle inzet van de vrijwilligers van Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker en de uitnodiging van de Riki Stichting kijken de deelnemers terug op een onvergetelijke dag.

Op de foto: Een beperking hoeft geen hindernis hoeft te zijn voor een dag vol beweging en plezier. Foto: aangeleverd.