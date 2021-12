Zondagmiddag concert The Lasses in Oude Veiling

Aalsmeer – Aanstaande zondag 19 december komt het Nederlandse duo The Lasses optreden in De Oude Veiling in de Marktstraat. The Lasses bestaat uit Sophie Janna en Margot Merah. Hun muziek wordt meestal omschreven als folk of roots, met een duidelijke link naar de Ierse, Amerikaanse en Schotse folktradities.

Het vierde en meest recente album ‘Undone’ van The Lasses werd geproduceerd door Janos Koolen. Het album werd gepresenteerd in Paradiso-Noord. Diezelfde maand traden The Lasses op bij televisieprogramma Vrije Geluiden. In december 2019 kwam het album op één in de Euro Americana Chart.

Naast Janos z’n rol als producer is hij ook een begenadigde muzikant en hij zal op 19 december Sophie en Margot op diverse snaarinstrumenten ondersteunen. Het concert begint iets eerder dan gebruikelijk vanwege de coronamaatregelen, namelijk om 14.30 uur. Kaarten reserveren kan bij scr@pietergroenveld.com. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.