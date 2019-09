Zondag a.s. concert in de haven van Uithoorn

Uithoorn – Zondagmiddag 22 september vanaf 15.00 uur is er weer het jaarlijkse havenconcert door het Grote Orkest van KnA o.l.v. Gerhart Drijvers aan de kade, tegenover Sjiek aan de Amstel.

Het orkest zal een aantal herkenbare en vlotte stukken spelen zoals Can’t buy me love; een medley van de Beatles, the Blues Brothers revue, Like a Prayer, Sway, Frank Sinatra Medley, ‘Leef’ en meer. Het is een greep uit de stukken van AmstelProms 2019, het belooft mooi weer te worden dus komt u naar de kade en geniet van de muziek onder het genot van een drankje en/of hapje op het terras.

Leerlingenorkest

Ook het leerlingenorkest van KnA zal acte de présence geven deze middag; zij zullen het concert openen met een aantal stukken. Het leerlingenorkest bestaat uit muzikanten die nog niet zo lang muziekles hebben maar wel al meespelen in een orkest. Dit, omdat in een orkest spelen het plezier in het spelen van een instrument verhoogd. Spelen in een orkest is superleuk en met een paar eenvoudige noten klinkt het toch al heel snel prachtig! In het leerlingenorkest ook de deelnemers van het project van KnA: de Middelbare Muziek Meesters. Dit succesvolle project start dit seizoen voor de 4e keer en het leerlingenorkest groeit dan ook flink. Het orkest staat o.l.v. Dick Hesseling. Het project van de Middelbare Muziek Meesters gaat ook dit jaar weer van start, als u nog mee wilt doen kan dat. Stuur een mail naar kna.opleidingen@gmail.com