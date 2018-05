Zomerrit met Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – De vier van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap maken zich op voor alweer de volgende tocht. Na de Monsterrit van 130 kilometer naar de Zaanse Schans afgelopen 15 april, staat op zondag 3 juni een zomerrit van ‘slechts’ zo’n 70 kilometer op het programma.

Inschrijven voor deze tocht kan aanstaande zaterdag 12 mei tussen 17.00 en 19.00 uur in café Joppe in de Weteringstraat. Zeker doen, want het aantal deelnemers wordt vanwege de veiligheid beperkt gehouden. Een sliert van zo’n honderd nostalgische brommers is nog wel te overzien volgens Jan, Joost, Kim en Dirk van het ABG. Geheid vast weer dat de stoet veel kijkers trekt.

Eerst maar inschrijven. En dit kan op de brommer, er is voldoende parkeergelegenheid bij het café in het Centrum. Kan gelijk getest worden of er nog (extra) onderhoud nodig is en/of onderdelen vervangen of gerepareerd dienen te worden… Bij Joppe zijn overigens diverse alcoholvrije biersoorten en frisdranken met of zonder prik verkrijgbaar!

Ook alvast in de agenda noteren: Van 6 tot en met 8 juli gaat voor de tweede keer het weekendje weg georganiseerd worden. Totaal deze dagen 400 kilometer. En op zaterdag 15 september wacht weer een mooie avondrit van 45 kilometer. En de vier van het ABG hebben nog een verrassing: Er komt nog een extra tochtje. Alle details hierover blijven vooralsnog geheim. Meer informatie volgt te zijner tijd, onder andere via facebook.