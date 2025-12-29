Zoekactie na vondst fiets langs waterkant

Kudelstaart – Zondag 28 december rond half negen in de avond is bij de Albrechtstraat in Kudelstaart een fiets aangetroffen langs de waterkant, vlak bij een wak in het ijs. Mede vanwege de vrieskou werd direct alles uit de kast gehaald en brandweer, duikers, twee ambulances, het traumateam (per auto in plaats van de helikopter) en meerdere politieauto’s stonden in no-time in de straat langs het brede water. Gelukkig werd alleen een fiets in het water aangetroffen en geen persoon!

Het vermoeden bestaat dat een groepje jeugd uit verveling de fiets in het water heeft gegooid. De fiets stond eerder op de dag onbeheerd op een brug vlakbij het wak, zo bleek achteraf. Omdat één van de fietslampjes nog licht gaf is de melder er vanuit gegaan dat het een noodgeval betrof. Na grondig verder zoeken langs het water over een grotere afstand bleek het wak van de fiets het enige in het ijs en konden alle hulpdiensten weer terug naar hun post.

De politie heeft de fiets meegenomen voor verder onderzoek. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Foto’s: VLN Nieuws – Marco Carels