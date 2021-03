Uithoorn – Het kan u niet ontgaan zijn: wandelen en ommetjes, ze zijn in! En niet voor niets, het is een activiteit die wel kan, het is buiten en het is gezond. En dat is de reden dat Uithoorn voor elkaar een gratis kaartje met die uitnodiging aanbiedt.” Heb je zin in een ommetje?”, want soms moet je het gewoon vragen. Niet iedereen heeft iemand om een ommetje mee te maken. En dat geldt voor oud én jong. Nu wij veel meer thuis zijn, wordt er ook meer in de straat gezien. Het kan bijvoorbeeld die buurman of buurvrouw zijn, met wie je al heel lang eens wilt kennismaken. Op verschillende plekken in Uithoorn zijn de kaartjes te vinden, pak een kaartje mee, misschien lukt het jou om iemand over de drempel te krijgen. De kaartjes liggen ook in de gang van wijksteunpunt Bilderdijkhof. U ben t welkom om hier wat op te halen.

Wil je er meer tegelijk? Of wil je in jou buurt wat uitdelen? Bel of mail naar: 0297-303044, info@uithoornvoorelkaar.n