Zilveren Turfloop op 5 november a.s.

De Ronde Venen – Atletiekvereniging De Veenlopers organiseert jaarlijks de Zilveren Turfloop, het grootste sportevenement van De Ronde Venen. De Zilveren Turfloop bestaat uit een aantal onderdelen: de Rabo GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop en natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km prestatielopen. Voor de kinderen is er de Rabo GeZZinsloop over een afstand van bijna 1 km, waarvan het

parcours door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Elk kind ontvangt een sportief aandenken. Aansluitend aan de GeZZinsloop zal de G-run gelopen worden.

Scholierenchallenge

Voor de middelbare scholieren is er de Scholierenchallenge. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5 km. De inschrijving is geopend, ook voor scholen buiten de Ronde Venen. Aanmelding loopt via de scholen. Ook is er de businessloop, deze is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Tenslotte kunnen de deelnemers kiezen om individueel mee te lopen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 km, 10 km en 16,1 km.

Goed doel

Een deel van de inkomsten van de startgelden van de Zilveren Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor Buurtgezinnen De Ronde Venen. Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan ontlasting en ondersteuning bij de opvoeding.

Inschrijven

Meer informatie over de onderdelen van de Zilveren Turfloop is te vinden op de website: www.zilverenturfloop.nl Inschrijven voor de recreatie- en wedstrijdloop kan nu al via www.inschrijven.nl