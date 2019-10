Zestigste editie Kwakelse veiling

Dit jaar wordt alweer de 60e editie gehouden van de Kwakelse Veiling. Wat ooit begon als een eenmalige veiling voor het nieuwe jeugdhonk van KDO is uitgegroeid tot een jaarlijkse veiling voor het hele verenigingsleven van De Kwakel. De afgelopen 60 jaar heeft de Kwakelse Veiling in totaal ruim € 2,4 miljoen opgebracht met als absolute topper vorige jaar met een recordopbrengst van bijna € 83.000. Mede dankzij deze financiële ondersteuning van de Kwakelse Veiling en natuurlijk de inzet van heel veel vrijwilligers kent De Kwakel een boeiend verenigingsleven.

De veiling vindt dit jaar op plaats op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november in de kantine van de s.v. KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. Beide avonden beginnen om 19.30 uur met kinderkavels. Kinderen mogen dan, uiteraard onder begeleiding van een volwassene, zelf bieden. De veilingmeester kijkt dan of hij naast de opgestoken hand van het kind ook het bevestigende knikje van pa of ma ziet.

Feest

De Kwakelse Veiling is echt een feest, waar je graag met je familie, buren of vrienden naar toegaat. Kom je dit jaar met een groep van minimaal 6 personen tot maximaal 12 personen, dan wordt er een groepsfoto van je gemaakt. Elke avond wordt er één groepsfoto uitgeloot en deze groep krijgt een BBQ pakket aangeboden. Voor deze 60e editie heeft Qurios Holiday Retraits een speciale bonusprijs beschikbaar gesteld. Op beide avonden wordt onder alle kopers een weekend of midweek voor vier personen op Qurios Zandvoort verloot.

Op de Kwakelse Veiling is voor iedereen wel een aantrekkelijke kavel te bemachtigen. Zo worden er in de kinderronden onder andere een metaaldetector, een opblaasbare flamingo, een workshop huttenbouwen en een survival clinic aangeboden. Na het grote succes van vorig jaar worden er ook dit jaar weer etentjes voor 4 personen in een restaurant geveild. Dit jaar zijn dat de restaurants Jones en Oevers. Maar je kunt ook bieden op een overnachting in een woonboot in de Amsterdamse grachten. Voetbalfanaten komen aan hun trekken bij kaartjes AZ-Ajax en AZ-Feijenoord en een gesigneerd AZ-shirt. En ook het weekendje Mercedes Cabrio rijden is op beide avonden te koop. Je kunt ook jezelf trakteren op een tatoeage van anderhalf uur. De catalogus van de veiling is down te loaden van de website www.kwakelseveiling.nl. (foto Jesse Habets)