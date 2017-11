Zaterdag woondag in gemeentehuis

Aalsmeer – Aalsmeer is een gemeente waar mensen graag wonen en willen blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig, want de woningmarkt zat jarenlang ‘op slot’. Om inwoners te helpen bij het vinden van een passende woning in Aalsmeer wordt op zaterdag 4 november van 11.00 tot 15.00 uur een Woondag georganiseerd in het gemeentehuis.

Kopen, huren, verbouwen

Tijdens deze dag komen alle aspecten rondom wonen aan bod: van kopen, huren, verhuizen en verbouwen tot verduurzamen en veilig wonen. Starters kunnen informatie krijgen over beschikbare starterswoningen en de starterslening, doorstromers kunnen zich oriënteren op het nieuwe woningaanbod en ouderen kunnen advies krijgen over hoe zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook kunnen inwoners informatie krijgen bij Energieloket Sienergie over het verduurzamen van hun woning. Steeds meer mensen kiezen hiervoor, omdat een energiezuinig en duurzaam gebouwd huis lagere woonlasten oplevert en het milieu spaart.

Voor alle doelgroepen

Wethouder Robbert-Jan van Duijn: “Ik ben blij dat er weer beweging zit in de Aalsmeerse woningmarkt. Dat geeft meer mogelijkheden voor jongeren, starters en ouderen om een passende woning te vinden in ons mooie Aalsmeer. We willen als college zorgen voor betaalbare woonruimte voor alle doelgroepen. Om dit te bereiken richten we ons op uitbreiding van het aantal koopwoningen in het goedkope middensegment, starterswoningen en levensloopbestendige woningen. De Woondag is een goed initiatief van de makelaars, architecten, ontwikkelaars en het notariaat in Aalsmeer om gezamenlijk de woningmarkt te versterken in Aalsmeer.”

De Woondag is een initiatief van Meervastgoed, Energieloket Sienergie, Doornbos bouwadvies & makelaardij en de gemeente Aalsmeer.

Foto: Op de hoek Stommeerweg en de Hortensialaan is een aanvang gemaakt met de bouw van vier luxe woonhuizen. Het terrein heeft lange tijd braak gelegen, maar daar gaat nu dus verandering in komen. Eindelijk de voltooiing van de Maarse & Kroonwijk.