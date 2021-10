Zaterdag vierde editie Dance Classics Show in The Beach

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 9 oktober is dan eindelijk de vierde editie van de Dance Classics Show wederom in de evenementenhal van The Beach, de enige hal zonder zand en dat danst toch beter. Het thema dit jaar is ‘Back to Life’ en daar is iedereen toch weer een beetje naar op zoek, even je draai vinden, je vrienden opzoeken, je leuke buurvouw of buurman weer eens zien waarvan je altijd dacht wat zijn die stil, maar tijdens de Dance Classics zijn ze heel anders: wat een feestnummers. Laat je verassen op het festivalterrein, uiteraard met de enorme hoeveelheid gekleurde domme lampjes, spiegelbollen, kubussen, cassettebandjes, paraplu’s, rare krom gebogen aluminium bomen, de bierbar én de flipperkasten zijn er ook weer, de mannen hebben er weer van alles in gesleept.

Natuurlijk staat die prachtige DJ bar er weer met de draaiende spiegelbollen onderin, de Technics SL 1200 draaitafels en de Dateq GPM8 ti mixer, nog steeds de ultieme set voor een Dance Classic avond. En natuurlijk staan er weer platen op het podium, dus kom zelf eens struinen in de bakken en vindt jouw ultieme classic.

Twee verdiepingen

De zaal is verdeeld in twee verdiepingen, lekker dansen op het enorme grote podium dat achter de DJ doorloopt, langs de collectie 12” disco singles en dan door naar het festivalterrein om vervolgens even weg te dromen bij de Swingelaar Camping Tour bus of lekker onder het zonnescherm op het terras zitten en een snakkie uit de muur trekken. En dan nog even naar die grote bruine kroeg die speciaal is gebouwd in de hal om de rest van je vrienden te ontmoeten en gezellig iets mee te drinken aan de bar of in de zithoek.

Tien plus één

De gereserveerde kaarten kunnen dit jaar worden afgehaald en betaald in The Beach op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond van 17.00 tot 22.00 uur (volg de borden). Dit jaar kunnen ook meteen drankmunten aangeschaft worden en bij en set van tien stuks krijg je er één gewoon bij. De munten zijn te verkrijgen aan de bar.

De zaal gaat op 9 oktober open om 18.30 uur, de toegang gaat volgens de huidig geldende regels. Er staan voldoende verkeersregelaars om iedereen naar de parkeerplaats te begeleiden, en het weer zit mee, dus als je een fiets hebt gebruik die dan ook en kom op de fiets, ook daarvoor is voldoende ruimte gecreëerd. De verkeersregelaars blijven tot een uur na sluitingstijd aanwezig om je ook weer veilig de parkeerplaats af te krijgen. Kijk voor meer informatie en misschien nog kaarten op www.danceclassicsshow.nl. Jan, Marcel en Kees hopen jou zaterdag te mogen begroeten!

En, zet alvast maar 15 oktober 2022 in je agenda dan is het vijfjarig bestaan van de Dance Classics in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Foto: Dance Classics Show in 2019.