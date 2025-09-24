Zaterdag truckrun van Aalsmeer Bloementour

Aalsmeer – Zaterdag 27 september organiseert Stichting Aalsmeer Bloementour een truckrun. De Stichting gaat de bewoners van Ons Tweede Thuis en Ipse de Bruggen uit Nieuwveen weer een fantastische dag bezorgen. Met zo’n honderd voertuigen, voornamelijk vrachtwagens, gaat een rondrit gemaakt worden door Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Nieuwveen. De rit duurt ongeveer twee uur en wordt begeleid door het motor begeleidingsteam. Kruisingen worden tijdens de truckrun kleine momentjes afgesloten ter beveiliging.

Dodge Ram en Ford

De Stichting is nog op zoek naar mensen die met hun Dodge Ram GMC of Ford F150 mee willen rijden tijdens deze leuke activiteit voor mensen met een beperking. Aanmelden als vrijwillige chauffeur (met truck) kan via de Facebook-pagina van Stichting Aalsmeer Bloementour of stuur een mail naar bloementour@gmail.com.

Voor mensen die graag langs de route willen staan: De truckrun start rond 12.30 uur vanaf de Poelweg.