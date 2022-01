Zaterdag Akoestische Avond via livestream

Aalsmeer – Zaterdagavond 29 januari kan via livestream gekeken worden naar de Bacchus Voorheen Akoestische Avonden. Terug naar januari 2020 voor de laatste Voorheen Akoestische Avonden in Bacchus. Corona lag al op de loer, maar dat was toen nog niet bekend. Inmiddels twee jaar verder en lijkt het erop dat januari weer zonder muziek eindigt. Deze teleurstelling was ook voor het Bacchus bestuur te groot en ter elfder uren is besloten om een streaming versie van de illustere avonden te houden. Er wordt nog volop gestoeid met de techniek, maar het bestuur gaat er vanuit dat alles op tijd klaar is. Drie Aalsmeerse acts van naam hebben geen last van zenuwen en riepen enthousiast dat zij zaterdag 29 januari het podium zullen betreden. Met grote vreugde kondigt het Bacchus bestuur aan: Hein Meijer met special guest Justus Meijer, de Hobo String Band en The Rem Band.

Blues en countrypop

Blues man Hein Meijer behoeft geen aankondiging en zal dit concert sfeervol openen. Zoon Justus zal ook zijn bijdrage gaan leveren.

Dick Kuin en Leen Mulder zijn ruim 50 jaar geleden begonnen met de Hobo String Band en Aalsmeers Glorie is more alive than ever sinds ze zich verjongd hebben in de persoon van Sander de Vries. Dick op zang, gitaar en banjo en Leen op viool en mandoline brengen swingende countrypop samen met Jan Erik Hoeve op steelgitaar en banjo, Peter van Soest op basgitaar, Tristan Hupe op drums en percussie en Sander op gitaar.

Helden uit jaren zeventig

Ook de Rem Band behoeft allang geen introductie meer. Het hart van de Hucksters uitgebreid met twee ervaren Aalsmeerse muzikanten. The Rem Band is Hans Millenaar en Remco Millenaar op gitaar en zang, Ron Schalkwijk op drums, Ab Hansen op bas en zang en Remco de Hundt op toesten en de heren laten luisteraars genieten van hun muzikale helden uit de jaren zeventig, waarin de piano/hammond centraal staan. Denk aan tijdloze nummers van Procol Harum, The Doors en Joe Cocker.

Youtube

De Streaming Voorheen Akoestische Avond begint zaterdag 29 november om 19.30 uur en is op Youtube te volgen. Gebruik op Youtube 1 van de volgende zoektermen: Bacchus Akoestische Avonden 2022, Bacchus Livestream, Bacchus Livefeed of:

www.youtube.com/watch?v=ng9F9aiRd-c