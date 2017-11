Zaterdag reünie 75 jaar Bindingkampen

Aalsmeer – 75 Jaar geleden, in 1942, ging een groepje van 15 jongeren onder leiding van Haasje Buijs en Jacob Tas op kamp naar Oosterbeek. Dit kamp, georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, was het allereerste kamp van een reeks waarvan het einde nog lang niet in zicht is. 75 Jaar kampen, tot 1972 georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente en vanaf 1972 door De Binding, is een prachtige mijlpaal en dat wordt vanzelfsprekend groots gevierd. Dat gebeurt aanstaande zaterdag 11 november de hele dag van vroeg tot laat.

Grote reünie

De dag van de grote reünie start ’s morgens om half 10 en duurt tot middernacht. Iedereen, die ooit met een kamp is mee geweest, is deze dag welkom. De organisatie hoopt zoveel mogelijk (oud)-deelnemers te mogen begroeten. Maar natuurlijk ben je ook welkom als je nooit mee ging, maar wel eens uit de eerste hand wil horen en proeven van al die kampverhalen… Vanzelfsprekend hoef je niet de hele dag te komen.

Feestlocatie zaterdag is de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en de Binding in de Zijdstraat 53-55 in het Centrum. Kijk voor het volledige (film)-programma van de dag op de websites van de Doopsgezinde Gemeente: www.dgaalsmeer.nl en van de Binding: www.debinding.nl.