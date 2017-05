Zaterdag ‘Hakkûh voor kids’ in N201

Aalsmeer – Zaterdag 20 mei: ‘Hakkûh voor kids’ in N201. Na het succes van vorig jaar kon een vervolg niet uitblijven. Dit jaar organiseert Hardcore United Events wederom dit fantastisch mooie evenement voor jong en oud in het muziekcentrum aan de Zwarteweg. Deze dag mogen de kinderen ook eens mee naar een echt Hardcore feest en de opbrengst van de dag gaat naar Stichting Opkikker. De dj’s van deze dag zijn niet de minste: zo is dj Promo van de partij die samen met zijn dochter een setje komt draaien! Daarnaast zullen ook de volgende dj’s aantreden: Remsy & BTS, Damage (aka The Masochist) Baba & Ednozem, Titanic & Spidey, Mainstage Maffia, MC Skullcrusher.

Deze dag mogen de kinderen lekker wèl een keer mee naar een echt Hardcore feest! Vorig jaar was de opkomst enorm, de organisatie rekent ook dit jaar weer op veel drukte, dus als je in de buurt woont: kom om de fiets en als je met de auto komt, parkeer dan op het industrieterrein aan de overkant.

Binnen kunnen de jongens en meisjes lekker hakken op oude en nieuwe hardcore hits en buiten zijn er tal van attracties en activiteiten voor de kids, zoals springkussens en leuke spelletjes.

Uiteraard wordt er aan alle kanten rekening gehouden met de kids, dus het geluidvolume wordt beschaafd gehouden, drugs is uit den boze en de organisatie houdt overal toezicht op de veiligheid van iedereen.

Alle winst van deze middag gaat naar Stichting Opkikker. Deze organisatie verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat de leuke dagen nét iets langer duren!

Aanvang zaterdag 20 mei is 13.00 uur en rond 19.00 uur eindigt het feest. Tickets zijn te verkrijgen op www.earlygabbers.nl. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Hardcore United.

Foto: Dj promo met zijn dochter tijdens de vorige editie.