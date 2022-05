Het Oosterbad vanaf zaterdag weer open!

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 14 mei gaan de deuren van Het Oosterbad weer open. Om 13.00 uur wordt de Oosterbadvlag weer in top gehesen en is het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade weer klaar voor een geheel nieuw seizoen met allerlei bekende, leuke en sportieve evenementen. Naast het hijsen van de vlag is er een springkussen voor de kleinsten, en voor de eerste tien stoere zwemmers zijn er ijsjes. Het wordt mooi weer, het zwembad is weer van alle (schoonmaak updates voorzien en klaar voor een sportief zwemseizoen.

Tot en met dinsdag 31 mei zijn de abonnementen in de voorverkoop en kunnen houders ervan het hele zomerseizoen in- en uitlopen zonder elke keer te hoeven betalen. De abonnementen zijn aan de kassa verkrijgbaar. Vergeet niet een pasfoto mee te nemen. Kijk voor verdere informatie op www.hetoosterbad.nl en de sociale-mediakanalen.