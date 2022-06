Zaterdag 2 juli bij Drinken en Zo: The Juke Joints

Uithoorn – Zaterdag 2 juli zal het dak er weer af gaan bij Drinken en Zo en Uithoorn. Han Nollen heeft The Juke Joints weten te boeken en vanaf 21.00 start het liver optreden van deze geweldige band. De entree is 10 euro. Voor wie het nog niet weet: Het is een band die zich al jarenlang onderscheidt ten opzichte van de overige Nederlandse bluesbands en een eigen stijl heeft ontwikkeld met voornamelijk zelf geschreven nummers en slechts nu en dan een cover. Met een mengeling van blues, rock & roll, rockabilly en zydeco zetten The Juke Joints nu al 35 jaar nationale en internationale podia in vuur en vlam. Optredens van de band ontaarden altijd in een feest-stemming onder het publiek, of het nu een festival- of een café optreden is.

De Zeeuwse bluesrockers en winnaars van de 2012 en 2016 Dutch Blues Foundation Award for ‘Best Dutch Blues Band’ zetten nu inmiddels ruim 35

jaar de internationale podia in vuur en vlam. Dat werd in jubileumjaar 2018 luister bijgezet met een nieuwe live CD/DVD ’35 Years of Rock Rollin Blues’ en maakte Omroep Zeeland de documentaire This Is It ’35 jaar blues van Zeeuwse bodem’.

In 2017 verscheen de CD ‘Crossroads’ un&plugged, ‘live’ opgenomen voor het gelijknamige programma van BRTO Radio in Bergen op Zoom met de Australische gitarist Lloyd Spiegel als ‘special guest’.

De in 2015 verschenen CD ‘Heart on Fire’, (opvolger van de ‘Going to Chicago’ CD die in Chicago werd opgenomenmet Ronnie Baker Brooks, Ana Popovic en Eddy ‘The Chief’ Clearwater) werd door het Amerikaanse Blues Underground Network verkozen tot ‘Best European Bluesrock CD’ !

Festivals

The Juke Joints stonden op festivals en club podia in Ierland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Letland, Zwitserland, Noorwegen, Polen, Curaçao, Oostenrijk , Roemenie, USA, en uiteraard op een zeer groot aantal festivals in Nederland en België o.a. North Sea Jazz, Moulin Bluesl, Blues Night Oosterpoort Groningen, Ribs & Blues Raalte, BRBF Peer Belgie, Bluesrock Tegelen, Trandal Blues Festival Noorwegen, Bospop Weert, Hell Blues Festival Noorwegen, en deelden de affiche met oa, Kim Wilson, Buddy Guy, Alvin Lee, Van Morrisson, The Paladins, Roomful of Blues, Walter Trout, BB King, Rod Piazza & the Mighty Flyers, The Nighthawks, George Thorogood, Bernard Allisson, Ten Years After, Jan Akkerman, Eddy Clearwater, Johnny Winter, Joe Bonamassa.

Kaarten zijn te bestellen via: info@drinkenenzo.nl of natuurlijk bij Drinken en Zo aan de Wilhelminakade 5 in Uithoorn