Zaai Mentor-panel een bron van informatie

Aalsmeer – Donderdag 18 maart kwam de zesde editie Zaailingen bijeen voor de mentor-panel avond. Daar was echt naar uitgekeken en terecht, want wat viel er weer veel te leren. Kirsten Verhoef (Sylt Support) en project organisator van Zaai had de avond goed voorbereid en aantal essentiële vragen voor het panel bestaande uit Bob IJpelaar (Van Vliet containers), Peter Janmaat (Bouquet Net), Roy Baarse (Autobedrijf J.C. Baarse) en Jan de Groot (De Meerse Accountants & Adviseurs). Zij konden met hun ervaring de deelnemers over zoveel in en outs, de kneepjes van het vak ondernemen, hun successen en valkuilen, uitvoerig en openhartig vertellen. Dat het kwartet zeer uiteenlopende branches vertegenwoordigen maakte het extra interessant, juist omdat de verschillen ook overeenkomsten vertoonden. Want voor het ondernemerschap op zich komt passie, staan voor het doel wat je voor ogen staat, altijd op de eerste plaats.

Duurzaamheid

Peter Janmaat ging uitgebreid in op het thema duurzaamheid, het was een zeer sterk betoog, dat ook binnen het bedrijf tot in de details is doorgevoerd. Nu geheel energie neutraal, daar al mee begonnen toen nog weinigen daarmee bezig waren en nu wordt het bedrijf gezien het als het grootste en mooiste voorbeeld! “Duurzaamheid maakt deel uit van onze business. Begin klein, alles helpt.” Ook Bob IJpelaar werkt veel samen met universiteiten om zoveel mogelijk steden CO2 te krijgen. “Duurzaamheid is nog een teveel ondergeschoven kindje. Je moet je verantwoordelijkheid nemen, je mind-set veranderen.” Roy Baarse vulde aan: “Ga veel meer kijken in eigen omgeving. Meer lokaal wordt de toekomst.” Jan de Groot toonde zich het meest optimistisch: “Innovatie wint steeds meer terrein.”

Veel vragen, duidelijke antwoorden

De startende ondernemers hadden veel vragen voor Jan de Groot. Zij kregen duidelijke antwoorden en veel praktische wenken waarmee zij voor hun toekomst goed uit de voeten kunnen. Niet meer voor verrassingen komen te staan als de blauwe envelop in de bus valt. “Goede voorlichting. Zorg voor een klankbord, heel belangrijk! Zuinig begroten en een veilige marge inbouwen.” Tot slot van deze avond gaf het Panel-mentor kwartet de Zaailingen een bron van inspiratie mee: “Wees overtuigd van jezelf; knoei niet met prijzen, houd je eigen prijzen vast; durf ook gewoon een keer ‘nee’ te zeggen; durf te delen; realiseer je dat je door schade en schande wijzer wordt; iemand die alles doet voor iedereen, doet niets voor niemand; houd focus; en straal vooral passie uit.”

Bij de levendige naborrel in het Wapen van Aelsmeer maakten de deelnemers nog eens extra duidelijk hoe groot hun waardering was voor de mentoren die hen hadden voorzien zoveel van interessante en bruikbare informatie.

Neem voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef via 0297-366182 of stuur een mail naar kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon