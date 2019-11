Zaai Masterclass op bijzondere locatie

Aalsmeer – Dinsdag 5 november kwamen de Zaailingen vierde lichting bijeen voor de eerste masterclass. Een geweldige vondst van Kirsten Verhoef (projectorganisator) om dit te doen op de bijzondere locatie van Roy Baarse – Zaailing tweede lichting. Zelfs degenen die een auto slechts zien als een handig vervoermiddel keken hun ogen uit bij het zien van de fonkelend glimmende en gestroomlijnde schoonheden. Roy is sinds vier jaar – na het tragisch overlijden van zijn vader – de stuwende kracht van het bedrijf waar ook zijn moeder Heleen haar mannetje staat. Het komen in een gespreid bedje betekent vaak nog harder werken en Roy lukt dat met verve! Tijdens de masterclass Netwerken, gegeven door Christiaan Sijnen en Kirsten Verhoef, zei hij ook vanuit eigen ervaring een paar zinnige dingen.

Wees jezelf!

Eveneens vier jaar geleden maakte de voormalig fiscalist Christiaan Sijnen een ommezwaai en begon een herenmodezaak in Amsterdam (Zuidas). Saskia Rill (gemeente Aalsmeer) wist hem ervan te overtuigen dat Aalsmeer voldoende potentie te bieden heeft om ook hier een zaak te beginnen. De stap naar het bloemendorp werd gemaakt en inmiddels is Gentleman’s Place een begrip en niet meer weg te denken uit de Zijdstraat.

Christiaan gaf aan de hand van een filmpje aan hoe verschillend mensen reageren op iemand ligt die op straat ligt en er nu niet bepaald fris uitziet of iemand in dezelfde situatie maar met een net pak aan. Het zal niet zo moeilijk raden zijn dat men bij de eerste langsloopt en bij de tweede hulp biedt. Hiermee werd aangegeven dat een eerste indruk vaak heel bepalend is. En daar ging deze avond onder andere over.

Veel netwerken

Kirsten sprak over hoe belangrijk netwerken voor startende ondernemers is en deed dat met een aantal nuttige voorbeelden waar de Zaailingen hun voordeel mee konden doen. Als opdracht werd meegegeven een aantal steekwoorden op te schrijven die voor jezelf het meest belangrijk zijn en die eens wat meer uit te diepen. Tevens werd de nadruk gelegd om veel te gaan netwerken. Misschien de eerste keer moeilijk, maar oefening baart kunst. Hoe presenteer je jezelf, onderscheid jezelf van anderen? Waar moet je dan vooral opletten? De meest belangrijke en op het oog of voor het gehoor de meest voor de hand liggende tip was: “Wees jezelf! Wees niet onzeker. Straal overtuiging uit, passie, leer luisteren naar anderen, toon empathie en interesse. Bereid je goed voor, houd een kort en bondig maar duidelijk verhaal.”

Praktische tips en antwoorden

Een reactie vanuit de Zaalingen: “Ik wil dat mijn klant mij gaat vertellen wat hij wil waar ik dan op in kan spelen. Verdiep je in de klant en maak waar wat je zegt.” Een andere opmerking die tot succes kan leiden: “Wees niet onzeker” of: “Trek kleding aan die bij je past, waarin je je lekker voelt.” Verder: “Laat je zien en horen en onderhoud contacten. Als ik een visitekaartje van iemand krijg dan mail ik meteen de volgende dag om gegevens uit te wisselen.”

De Zaailingen voor wie het netwerken nog net een brug te ver is, kregen praktische antwoorden op hun vragen: “Hoe schuif je aan bij een groep mensen die al met elkaar staan te praten zonder jezelf op te dringen?” Eigenlijk is het vrij simpel. “Je realiseren dat iedereen met het zelfde doel komt en dat is contact maken.” Als extra tip werd meegegeven: “Reken niet meteen op grote verkoopresultaten, netwerken is meestal de voorbereiding op een nieuw persoonlijk gesprek.” Na alle gegeven adviezen was er tijd voor een ‘oefening netwerken’, een staande nazit waar duidelijk de waarde en nut van deze Zaai Masterclass avond werd aangetoond. Voor meer informatie over Zaai kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef via 0297-366182 of kirsten@syltsupport.nl.

Janna van Zon