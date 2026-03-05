Yuverta Dragon’s Den: Studenten verrassen jury

Aalsmeer – Een moeilijke taak voor ‘de dragons’ van Yuverta mbo Aalsmeer, want het niveau dit jaar was erg hoog. Meer dan tien studenten van de opleiding Dier en management en de opleiding Bloem, groen en styling presenteerden hun innovatieve producten tijdens Dragons’ Den. De deskundige jury bestond uit: Maikel Mulder (eigenaar Season Flowers), Arjan Coenen (salesmanager Ruinemans Group), Jeroen van der Zwan (economie docent Yuverta) en Monique van Weerdenburg (projectleider Onderwijs & Arbeid Greenport Aalsmeer). Zij beoordeelden niet alleen de presentatie maar ook het product, het marktonderzoek, de promotiecampagne en de financiële haalbaarheid.

Prijswinnaars

Anne sleepte de derde prijs binnen met de ‘Handige Annie’: een door haarzelf ontworpen tas waarin alle benodigdheden voor het werk overzichtelijk kunnen worden meegenomen. Haar enthousiaste presentatie, de zorgvuldige uitwerking én de brede toepasbaarheid in andere branches overtuigden de jury. Zij beloonde Anne’s pitch met een cheque van 100 euro. De tweede plaats, een cheque van 150 euro, was voor Maud, die eerst verschillende prototypes ontwikkelde voordat ze tot het eindontwerp BeeBase kwam. Haar presentatie overtuigde door creativiteit, functionaliteit en technische uitwerking.

Kyra won de hoofdprijs met haar boekethouder. Zij ontwikkelde een prototype dat de jury “indrukwekkend goed werkend” noemde. Naast een cheque van 250 euro kreeg zij ter plekke ook twee investeerders achter zich, die haar gaan begeleiden bij de verdere ontwikkeling en introductie van het product op de markt. De eerste aanbeveling: direct productrecht aanvragen. De prijswinnaars gaan op dinsdag 7 april Yuverta mbo Aalsmeer vertegenwoordigen tijdens de landelijke Dragons’ Den in Velp.

Eervolle vermeldingen

Hoewel zij niet in de prijzen vielen, ontvingen de bedenkers van de Easy Catcher, het Kerstpakket, de EcoWraps en Grow Your Birthflower een eervolle vermelding voor hun creatieve en veelbelovende concepten. De inspirerende en sfeervolle Dragons’ Den werd gepresenteerd door de studenten Anne en Cheyenne. De prijzen werden beschikbaar gesteld en uitgereikt door Kees Bakker, hotspotmanager Teelt.

Foto: De deelnemers en winnaars aan de Yuverta Dragon’s Den. Foto: aangeleverd

