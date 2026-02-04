Yildiz Yildirim en Stijn Post winnen voorleeswedstrijd

Uithoorn/Aalsmeer – Yildiz Yildirim van basisschool De Zuidooster uit Aalsmeer en Stijn Post van basisschool De Springschans uit Uithoorn hebben woensdag 28 januari de regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. De winnaars vertegenwoordigen Amstelland binnenkort in de regio-finale. En wellicht wordt een van hen wel de nationale voorleeskampioen 2026. Deze voorleeswedstrijd is gehouden tijdens de Nationale Voorleesdagen, die duurde tot en met 1 februari.

Voorlezen levert heel wat op voor kinderen. Ze vinden het leuk, krijgen een grotere woordenschat en begrijpen meer van de wereld om zich heen. Ook ontwikkelen ze hun taalgevoel en inlevingsvermogen. Als ouders regelmatig voorlezen, gaat de taalontwikkeling van kinderen met sprongen vooruit. Daarom las Bibliotheek Amstelland deze voorleesdagen overal voor; in de bibliotheken, bij de kinderopvang en bij mensen thuis.

Het publiek tijdens de wedstrijd leefde volop mee. De eenentwintig schoolkampioenen werden, aangemoedigd door hun supporters, om de beurt door presentator Sabina Vonk naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Aan het einde van deze spannende middag werd het verlossende woord door juryvoorzitter Maarten Spaan gesproken.

Yildiz las een fragment voor uit het boek ‘De Heksen’ van Roald Dahl en Stijn las voor uit ‘Donderkat’ van Thijs Goverde. De jury vond dat Yildiz met passie en enthousiasme voorlas en na een sterke introductie ook zelf opging in het verhaal. Dat werkte aanstekelijk. Over Stijn zei de jury dat hij met enthousiasme, een duidelijke stem, tempowisselingen en een goed gekozen fragment een verdiende winnaar werd. Yildiz en Stijn zullen Amstelland vertegenwoordigen tijdens de regionale finale die woensdag 4 maart gehouden zal worden in Hoofddorp.

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen lezen voor in verschillende wedstrijdrondes. Ze leren hierbij veel van elkaar. De plezierige spanning en het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.

Op de foto: Yildiz Yildirim (links) en Stijn Post winnen de Amstellandse voorleeswedstrijd. Foto: aangeleverd.