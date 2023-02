Yara en Amina winnaars Amstellandse voorleeswedstrijd

Amstelland – Yara Weymiens van basisschool OBS Kudelstaart en Amina Shoaib van OBS De Westwijzer uit Amstelveen hebben de Amstellandse voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd, een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, vond plaats in Bibliotheek Amstelveen, Stadsplein. De twee winnaars zullen binnenkort de regio Amstelland vertegenwoordigen in de regionale finale. En wellicht wordt een van hen wel De Nationale Voorleeskampioen 2023.

De 18 kandidaten, allen al voorleeskampioen van hun school, werden aangemoedigd door hun supporters en om de beurt door presentator Sabina Vonk van de Bibliotheek Amstelland naar voren gehaald. Na een korte introductie las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Door de jury werd er vooral gelet op uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek en de jury was belangrijk. Na een spannend jury-overleg maakte juryvoorzitter Ada Ruiter van boekhandel Libris Venstra de uitslag bekend.

Yara las een fragment voor uit het boek De Yukon vuurman van Daan Kloeg en Amina uit het boek De flat aan het einde van de wereld van Arndis Poraninsdottir. Dit deden zij zo goed en meeslepend dat zij de winnaars werden.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.

De Nationale Voorleeswedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Boekenbon BV.

Foto: Ohran Sahin. Vl.n.r. juryvoorzitter Ada Ruiter, presentator Sabina Vonk, winnaars Yara Weymiens en Amina Shoaib.