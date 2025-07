Wilnis – Afgelopen weekend vond in het Tsjechische Praag de European Junior Cup plaats, een internationaal toernooi voor judoka’s tot 21 jaar met deelnemers uit heel Europa.

Xanne van Lijft uit Wilnis kwam uit in de gewichtsklasse -78 kilo en begon het toernooi sterk met een overwinning op de Litouwse Eininge, die ze met een houdgreep versloeg binnen de reguliere tijd. In de tweede ronde moest Xanne het opnemen tegen de lokale favoriet Hojdarova. Het werd een spannende strijd die pas in de golden score werd beslist. Xanne bleef rustig en wist met mooie acties de winst naar zich toe te trekken door drie straffen aan de kant van de tegenstander.

Nederlands onderonsje

De halve finale was een Nederlands onderonsje tegen Linde Hanstede. Xanne scoorde een waza-ari (half punt) en hield deze voorsprong knap vast tot het einde van de partij, waarmee ze zich plaatste voor de finale. In de finale trof ze opnieuw een Tsjechische tegenstandster, Kosnarova. In een stevige partij werd er hard geknokt, maar helaas kwam Xanne in een houdgreep terecht waar ze niet meer uit kon ontsnappen. Hierdoor moest ze genoegen nemen met een zilveren medaille.

Een prachtige prestatie op internationaal niveau, zeker omdat dit haar eerste seizoen is in de -21 categorie. Door dit resultaat maakt Xanne bovendien een goede kans op plaatsing voor het EK -21 later dit jaar.

Xanne van Lijf (17) schittert met zilver op European Junior Cup in Praag. Foto: aangeleverd.