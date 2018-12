Write for Rights levert 117 brieven op

Uithoorn – Afgelopen week stelde het gemeentehuis van Uithoorn haar deuren open voor de ‘Write for Rights’ schrijfactie (voorheen schrijfmarathon) van Amnesty International. Van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags kon iedereen plaatsnemen aan de lange tafel om een brief te schrijven aan de autoriteiten van bepaalde landen of om mensen wie onrecht is aangedaan een hart onder de riem te steken.

Ook wethouder Ria Zijlstra nam deel aan de schrijfmarathon en schreef diverse brieven. De schrijfactie leverde in totaal 117 brieven op. Met het schrijven van de brieven beoogt Amnesty bij lokale overheden gerechtigheid te vragen voor mensen die onrecht is aangedaan; die onterecht gevangen zijn gezet, worden gemarteld of bedreigd. De ‘Write forRights’ actie wordt jaarlijks gehouden op of rond 10 december, de internationale dag van de mensenrechten.