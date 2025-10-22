Workshop smartphone fotografie bij De Werkschuit

Aalsmeer – Stichting de Werkschuit Aalsmeer is al een even bezig met een seizoen vol creativiteit. Zo ook is er al een workshop smartphone fotografie geweest. Maar voor de mensen die de workshop graag nog zouden willen volgen is er goed nieuws, want zaterdag 1 november van 10.00 tot 13.00 uur is er nog een workshop smartphone fotografie te volgen bij de Stichting de Werkschuit. Deze workshop wordt gegeven door Jasmijn.

In de workshop van 2,5 à 3 uur worden trucjes geleerd die gebruikt kunnen worden tijdens het fotograferen met je telefoon. Er wordt dieper ingegaan op thema’s als compositie (geef het onderwerp aandacht), licht (bewolkte of zonnige dag), achtergrond en diepte creëren (hoe kan van een platte foto een 3D plaatje gemaakt worden). Het laatste stuk van de workshop gaat over nabewerking. Dit wordt gedaan met een gratis app op je telefoon. Tijdens de workshop staat voornamelijk theorie centraal. Jasmijn organiseert erna nog een optionele praktijkmiddag.

Voor meer informatie en aanmelding kan per mail een bericht gestuurd worden naar: stichtingdewerkschuitaalsmeer@outlook.com.



Foto: Workshop smartphone fotografie (aangeleverd)