‘Worden wat je wil’ tijdens Kinderboekenweek

Amstelland – Van 6 tot en met 17 oktober is het Kinderboekenweek. Bij de Bibliotheek staat de hele maand oktober in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’. De Bibliotheek organiseert theatervoorstellingen, leuke workshops en een schrijversbezoek van één van de leukste kinderboekenschrijvers van Nederland.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, of je nou heel jong bent of best al wel groot… Als je later écht groot bent, mag je worden wat je wil. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om na te denken én te fantaseren over wat je later wil gaan worden.

“Er staat tijdens de Kinderboekenweek een heel mooi programma klaar. Nou ja week, eigenlijk is een echte Kinderboekenmaand geworden. Er zijn prachtige theatervoorstellingen over denkers, dromers en Ninja’s, in de Maakplaats kan je o.a. aan de slag als vlogger en programmeer je je eigen DJ- wereld. Tijdens leuke workshops maak je je eigen droom-Zine, stoom je jezelf klaar om astronaut of wetenschapper te worden én we krijgen bezoek van kinderboekenschrijver Jozua Douglas,” aldus een enthousiaste Hiske Deinema, programmamaker bij de Bibliotheek Amstelland.

In alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland vinden activiteiten plaats. Bekijk www.debibliotheekamstelland.nl/kinderboekenweek voor het gehele programma en het kopen van tickets.