Woninginbraken in Uithoorn en De Kwakel

Tussen vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus is ingebroken in een woning aan de Vuurlijn. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het huis hebben de inbrekers schade gemaakt aan de cilindersloten. Het is uiteindelijk gelukt om via de voordeur het huis te betreden. De gehele woning is doorzocht, er zijn diverse kasten en lades geopend. Vooralsnog is de buit niet bekend. De inbraak heeft tussen negen uur ’s morgens op vrijdag en acht uur zaterdagochtend plaatsgevonden. Tussen donderdag 15 en maandag 19 augustus is ingebroken in een woning aan Rotgans. Via het voorraam hebben de dieven zich toegang tot het huis verschaft. De hele woning is overhoop gehaald, nagenoeg alle kasten en lades zijn geopend. De inbraak is ontdekt door de oppas. Met de bewoners wordt nu een inventaris gemaakt van de mogelijke buit.