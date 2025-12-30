Woningen klaarmaken voor toekomst zonder aardgas

De Ronde Venen – Nu de temperaturen dalen, stijgt het energieverbruik in veel huishoudens. Het verwarmen van woningen wordt niet alleen duurder, maar zal de komende jaren naar verwachting nog verder in prijs oplopen. Bovendien is het gebruik van aardgas op termijn niet meer vanzelfsprekend. Voor woningeigenaren is het daarom verstandig om tijdig maatregelen te treffen om hun woning toekomstbestendig te maken.

Eerste stap

Een eerste stap richting energiebesparing is relatief eenvoudig: het verminderen van warmteverlies. Door woningen beter kierdicht te maken, kan al snel bespaard worden op stookkosten. Met behulp van een warmtebeeldcamera brengen de warmtescanners van het initiatief Energieke Rondeveners in kaart waar warmte weglekt. Voor een warmtescan kan een afspraak worden gemaakt via https://energieke-rondeveners.nl/ onder het initiatief Warmtescan en energiebespaartips.

Kennis delen

Voor een woning die klaar is voor een toekomst zonder aardgas, zijn doorgaans ingrijpendere maatregelen nodig. Denk aan verbeterde isolatie, ventilatie en verwarming op lagere temperaturen. Energiecoaches van Energieke Rondeveners bieden hierbij ondersteuning. Tijdens een zogenoemd keukentafelgesprek wordt samen gekeken naar de huidige situatie, wensen en mogelijkheden. De coaches geven onafhankelijk advies, delen hun kennis en stellen een stappenplan op, zodat bewoners inzicht krijgen in de beste aanpak voor de komende jaren. Dit helpt ook bij het voeren van gesprekken met isolatie- en installatiebedrijven.

Objectief

De energiecoaches werken op vrijwillige basis, zijn goed getraind en verkopen geen producten. Hun adviezen zijn objectief en gebaseerd op actuele informatie. Vaak hebben zij zelf ervaring met het verduurzamen van hun eigen woning. Dankzij hun expertise kunnen bewoners beter beoordelen welke informatie betrouwbaar is en worden zij behoed voor ondoordachte keuzes.

Een afspraak voor een informatief keukentafelgesprek kan worden gemaakt via https://energieke-rondeveners.nl/ onder het initiatief Duurzame woning gesprek. Het is ook mogelijk om beide opties – warmtescan en gesprek – te combineren.

Een afspraak voor een keukentafelgesprek kan worden gemaakt via https://energieke-rondeveners.nl. Foto: aangeleverd.