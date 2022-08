Woningbrand Romeflat 6 hoog 

Uithoorn – Zondagavond rond 22:00 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand op de zesde etage in de Romeflat. De brand is ontstaan in een slaapkamer van de woning. Brandweer Uithoorn was snel ter plaatse en direct werden slangen naar boven gehesen en was de brand gauw bedwongen. Enkele minuten later kwam ook Mijdrecht ter plaatse met de hoogwerker en een extra autospuit. De woning is voorlopig onbewoonbaar door de brand, roet en waterschade. De naast gelegen woning is gecontroleerd. (foto Jan Uithol)