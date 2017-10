WK kwalificatie handbal: Winst Nederland!

Aalsmeer – De Nederlandse handbalheren zijn de kwalificatie voor het WK 2019 in Denemarken en Duitsland uitstekend begonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson klopte afgelopen woensdag 25 oktober Griekenland overtuigend met 29-20. Het was 31 jaar geleden dat Oranje deze tegenstander met zo’n groot verschil klopte.

Jeffrey Boomhouwer

In de selectie van het Nederlandse herenteam een bekende voor Aalsmeer. De handballer Jeffrey Boomhouwer is in de ploeg opgenomen. De van oorsprong Aalsmeerder handbalt momenteel in het team MT Melsungen in Duitsland. Zijn broer Robin Boomhouwer heeft ook in het buitenland gespeeld, maar maakt sinds begin dit seizoen weer deel uit van de selectie van FIQAS Aalsmeer Heren 1.

Zondag tegen België

Op zondag 29 oktober speelt de ploeg van Erlingur Richardsson de uitwedstrijd tegen België om 16.20 uur in Leuven. Om 19.00 uur deze dag staan Griekenland en Turkije tegenover elkaar.

De WK-kwalificatie wordt daarna vervolgd in de eerste twee weken van januari 2018. Nederland treft Turkije als eerste op donderdag 4 januari. Het duel wordt gespeeld in Aksaray in centraal Anatolië. Op 7 januari speelt Nederland in eigen land, in Sittard, tegen Turkije, op donderdag 11 januari is Griekenland in Athene de tegenstander en zaterdag 13 januari komt België naar Sittard.

Kwalificatie voor WK

Het Nederlands Herenteam is voor de kwalificatie van het WK 2019 in Duitsland en Denemarken ingedeeld in een poule met België, Griekenland en Turkije. De winnaar van de groep plaatst zich voor de WK-playoff in juni 2018. De tegenstander daarin is een ploeg die zich via het Europees Kampioenschap 2018 in Kroatië niet rechtsreeks heeft geplaatst voor het WK. De winnaar over twee duels kwalificeert zich voor het wereldkampioenschap 2019 in Denemarken en Duitsland. De speelplaatsen zijn Herning, Kopenhagen, Berlijn, Hamburg, Keulen en München. Terwijl Nederland de eerste wedstrijd tegen Griekenland afgelopen woensdag 25 oktober met ruime cijfers wist te winnen, waren de Turken en de Belgen elkaars gelijken. Deze wedstrijd eindigde in 27-27.