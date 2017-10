Wisselend succes voor basketballers

Aalsmeer РIn het weekend van 7 en 8 oktober kwamen slechts drie jeugdteams van Basketbal Vereniging Aalsmeer in actie. De beste prestatie werd geleverd door het tweede U 16 team onder leiding van Valentijn Stokman. Tegenstander Christofoor werd op vakkundige wijze met een 37-24 nederlaag terug naar Badhoevedorp gestuurd. De Aalsmeerse jongens kregen daarmee loon naar werken. Vooral Robin Coumans en Corné Klein Gunnewiek waren een plaag voor de tegenstanders. Invallers Shea de Bies en Sees Jongkind uit de U 14 toonden aan dat ook zij het niveau goed aankunnen. Opvallend was de steeds beter functionerende 1-3-1 zone verdediging waar ook deze tegenstanders het heel erg moeilijk mee hadden.

Net tekort

Het eerste U 16 team kwam in de slotfase net tekort tegen Racing Beverwijk. Dit team beschikt over twee zeer balvaardige spelers waar de Aalsmeerders hun handen aan vol hadden. Toch was het Aalsmeer dat als team een uitstekende prestatie neerzette. Center Jorre van Beek kampte met een rugblessure waardoor hij nauwelijks inzetbaar was en dat scheelde enorm in aanvallend zowel als verdedigend opzicht. Jorre is altijd goed voor minstens 10 tot 15 rebounds en heeft ook een belangrijk aandeel in de score. Deze scorende rol werd voor een groot deel overgenomen door de andere spelers, maar onder de borden moest Aalsmeer het veelal afleggen tegen de center van Beverwijk. Met nog een minuut te gaan leek de uitslag van de wedstrijd nog alle kanten op te kunnen vallen, maar een paar ongelukkige doelpogingen van Aalsmeer met daar tegenover een paar wonderbaarlijk geslaagde doelpogingen van Beverwijk maakten dat de bezoekers met 60-57 konden winnen.

Concentratieverlies

De U 18 speelde een moeilijke wedstrijd tegen een zeer sterk Early Bird. Hoewel coach Bram Buskermolen na afloop dacht dat er zeker kansen op een overwinning waren geweest, verloor Aalsmeer toch met 64-73. Dat verschil werd vooral in het tweede kwart gemaakt waarin Early Bird een achteraf beslissend gat van 10 punten kon slaan door een periode van concentratieverlies. Dat Aalsmeer daarna een prima tweede helft speelde was een schrale troost, maar toonde wel aan dat het team voldoende kwaliteit in huis heeft om het vervolg van de competitie met vertrouwen tegemoet te zien.