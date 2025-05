Wissel van grote naar kleine restafvalcontainer groot succes

De Ronde Venen – Sinds 1 januari 2024 kunnen huishoudens jaarlijks 100 euro besparen door te wisselen van een grote naar een kleine restafvalcontainer. Er werd dan ook massaal overgestapt op de kleinere variant.

Een jaar na invoering is bekend wat het gewijzigde afvalbeleid heeft opgeleverd. Inwoners weten hun afval beter te scheiden en kunnen daardoor af met de kleinere bak. Het eerlijke afvalbeleid is onder meer mogelijk, doordat containers gechipt zijn. Beter gescheiden afval, minder kilo’s restafval en een financiële besparing voor inwoners. De containerwissel is een groot succes.

De kleine container is goed voor 140 liter en in een grote gaat 240 liter. Sinds 1 januari 2024 krijgen inwoners een financiële tegemoetkoming als ze kiezen voor een kleine container.

Eind 2023 kozen bijna 5000 huishoudens voor een kleine bak. Dit is bijna 30% van alle huishoudens. Zij besparen hiermee 100 euro per jaar aan afvalstoffenheffing. De financiële meevaller voor inwoners heeft ook gezorgd voor een positief resultaat bij de inzameling van restafval. In 2023 werd 5338 ton restafval ingezameld. In 2024 was dit 4944 ton. Dit is een daling van 7,38%. De kleinere container stimuleert inwoners hun afval beter te scheiden.

Afval of grondstoffen?

De wisseling van de bak zorgt voor bewustwording en een eerlijker afvalbeleid. Dit is nodig, omdat het scheiden van afval beter kan. De gemeente ziet dat restafval nog voor een groot deel bestaat uit ander afval of grondstof. Zo zit in ons restafval nog ruim 40% GFTE. Dit is zonde, want dit kan in de GFTE-container zodat het gerecycled kan worden tot compost. Ook zit er nog ruim 8% PMD in de restafval container. Dit kan in de speciale PMD-zakken worden aangeboden. Het wordt dan gerecycled tot nieuw plastic.

Kortom, we verliezen waardevolle grondstoffen doordat we het bij het restafval gooien. Afvalambassadeur en raadslid CDA Coos brouwer is het hier mee eens. “Het is goed om te zien dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie die wij hebben ingediend. Als we reststromen nóg beter scheiden, kan er meer hergebruikt worden. Maar ook kunnen de kosten voor het verwerken van restafval, en dus de afvalstoffenheffing, omlaag. Daar hebben we allemaal baat bij.

Wethouder Maarten van de Greft (afval): “Als gemeente blijven we ons inzetten op het stimuleren van betere afvalscheiding. We proberen het daarbij voor inwoners zou eenvoudig mogelijk houden. De afgelopen jaren zijn er al stappen gemaakt op het verminderen van het restafval en dat blijven we ook doen.”

Bewustwording betere afvalscheiding

Hoe belangrijk het juist scheiden van afval ook is, de gemeente begrijpt ook dat het soms lastig is. Daarom vindt u de gemeente jaarlijks op verschillende (jaar-) markten met de campagne DRV aan de Bak. Voorbijgangers kunnen de afvalquiz spelen en leuke (duurzame) prijzen winnen. Maar het geeft ook de mogelijkheid om op een leuke en laagdrempelige manier met inwoners in gesprek te gaan. Het brengt vaak nieuwe inzichten en stimuleert het beter scheiden van afval.

Ook een kleinere container?

Inwoners met een grote restafvalcontainer kunnen nog steeds wisselen naar een kleinere. Dit wordt aangeraden wanneer de grote container bij het aanbieden niet altijd vol is. Wisselen kan natuurlijk ook als huishoudens de uitdaging met zichzelf aan willen gaan. Een containerwissel is telefonisch of via de website van de gemeente aan te vragen.

Wethouder Maarten van der Greft (afval) en raadslid Coos Brouwer (afvalambassadeur) met kleinere restafvalcontainer (grijze deksel). Foto: aangeleverd.