Winters vogelfeest bij Boerenvreugd groot succes

Aalsmeer – Op zondag 9 februari vond het gezellige winters vogelfeest plaats bij kinderboerderij Boerenvreugd en wat was het een feest! De activiteit is druk bezocht, de bezoekers moesten zelfs af en toe even wachten om deel te kunnen nemen aan een activiteit. Ruim 150 kinderen en hun families maakten samen smultakken, gingen vogels spotten en deden mee aan leuke spelletjes in de tent, zoals ‘Wie is het: de juiste vogel?’ en vogelpong. De speurtocht naar vogels in de speeltuin zorgde voor veel blije gezichten en de infohoek bood volop interessante weetjes.

Bij de winterse pop-up ‘koek en zopie’ genoten bezoekers van warme chocolademelk en heerlijke koeken, terwijl in de zandwei marshmallows boven het vuur geroosterd konden worden. Sommige bezoekertjes hadden geluk en gingen met een gewonnen prijsje naar huis. Dat het fris was buiten maakte de bezoekers niet uit. Het was heerlijk weer voor een frisse neus. Het was een geslaagde dag vol winterpret en vogelplezier waar volop van genoten is. En de komende tijd zullen heel wat vogeltjes smullen van de prachtige smultakken die de kinderen hebben gemaakt!

Foto’s: www.kicksfotos.nl