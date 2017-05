Winst FIQAS 1 en meer handbalnieuws

Aalsmeer – De handballers van Heren 1 van FIQAS Aalsmeer hebben zaterdagavond 13 mei de eerste wedstrijd om plaats drie of vier in de eindrangschikking gespeeld. De landstitel gaat Aalsmeer weliswaar voorbij, maar derde van Nederland worden zou ook een geweldige prestatie zijn. Tegenstander in deze ‘strijd’ is JMS/Hurry Up. De FIQAS heren gingen fanatiek van start en wisten de eerste helft met 17-10 te winnen. De tweede helft kwam Hurry Up beter in de wedstrijd en wist de marge te verkleinen. Het werd uiteindelijk een magere winst voor Aalsmeer met 29-27. Maar, gewonnen is gewonnen. De eerste stap voor de derde plek is gezet. De returnwedstrijd is volgende week zaterdag 20 mei bij JMS/Hurry Up in sporthal Eendracht in Zwartemeer. De aanvang is 20.00 uur en de handballers hopen, ondanks de flinke afstand, op veel support vanaf de tribune van Aalsmeerse fans.

NHV Bekertoernooi

Vijf dagen later moeten de FIQAS heren weer op scherp staan, want op donderdag 25 mei, hemelvaartsdag, wacht de finale van het NHV Bekertoernooi. Tegenstander is OCI/Lions, landskampioen. Een zware dobber voor de Aalsmeerders, maar de mannen hebben onlangs nog gewonnen van deze ploeg. Het zou prachtig zijn om deze beker te winnen. Voor deze handbalkraker is altijd veel belangstelling. Snel kaarten kopen is een aanrader en dit kan via www.handbal.nl. Als je erbij bent hoor je gelijk of cirkelspeler Samir Benghanem van FIQAS wel of niet de titel ‘beste speler’ krijgt toebedeeld. In de pauze worden namelijk de handballers en talenten van het jaar bekend gemaakt.

Selectie Oranjeheren

Dat Samir Benghanem talent heeft, is ook bondscoach Joop Fiege van de Oranjeselectie handbal opgevallen. De coach heeft de voorlopige selectie bekend gemaakt voor de beslissende EK-kwalificatieduels tegen Denemarken op 14 juni en Hongarije op 18 juni. Samir van FIQAS maakt deel uit van deze voorlopige selectie, net als Remco van Dam van de Aalsmeerse handbalvereniging. Op zaterdag 10 juni komt de selectie bijeen voor een oefenwedstrijd tegen België in Den Bosch. Eind mei maakt Joop Fiege bekend wie deel uit gaat maken van de definitieve selectie. Spannend voor Samir en Remco. Uiteraard is het bestuur van FIQAS bijzonder trots op deze twee sterren.

Kwartfinale bekertoernooi

Trots is het bestuur natuurlijk ook op alle andere teams, die de naam van FIQAS Aalsmeer landelijk op de kaart zetten. Onder andere de D2. Deze mannen hebben een fraaie overwinning geboekt bij Tornado en hebben zich nu geplaatst voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Aanstaande woensdag 17 mei speelt de D2 thuis op het buitenveld bij De Bloemhof aan de Hornweg tegen de D1 van Niedorp. De wedstrijd begint om 18.00 uur en de mannen hopen op veel eigen publiek (fans) ‘langs de lijn’.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 in actie tegen JMS/Hurry Up.