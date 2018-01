Winnaars bekend van Sportverkiezingen

De Ronde Venen – Tijdens een drukbezocht evenement in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude zijn vrijdagavond 19 januari de winnaars van de Sportverkiezingen 2017 in De Ronde Venen bekendgemaakt. Ivo Galekop is verkozen tot Sportman van het jaar, Lorena Wiebes tot Sportvrouw, Tobias van Bruggen tot Sporttalent, Argon Zaalvoetbal tot Sportploeg en De Willespoort uit Wilnis tot de meest sportieve basisschool van De Ronde Venen. De bekendmaking van de winnaars in de verschillende categorieën werd afgewisseld met sketches door de stichting Positief Coachen.

Winnaars

De bekendmaking van de winnaars stond centraal tijdens de avond. De titel Sportman van het jaar werd toegekend aan autocoureur Ivo Galekop. Hij werd in 2017 Nederlands Kampioen in een volledig zelf onderhouden raceauto. De jury noemde hem een bijzondere sporter in een bijzondere sport. “Hij is niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten gepassioneerd bezig met de racesport.’’ Hij kreeg zijn prijs uit handen van wethouder Alberta Schuurs.

De titel Sportvrouw werd in de wacht gesleept door Europees kampioen wielrennen Lorena Wiebes. “Een geweldige atlete’’, zei de jury, “die het succes van haar jeugd voort weet te zetten in één van Nederlands populairste sporten.’’ Zij ontving de prijs uit handen van burgemeester Maarten Divendal.

Sportploeg

De prijs voor Sportploeg van het jaar ging naar Argon Zaalvoetbal dat in 2017 de beker won. Het team werd door de jury omschreven als ‘bijzonder en hecht waarbij sociale aspecten en sportieve prestaties hand in hand gaan’.

Kickbokser Tobias van Bruggen werd verkozen tot Sporttalent van het jaar en kreeg zijn prijs van Luc van Lonkhuijzen. De jury roemde zijn inzet en doorzettingsvermogen in combinatie met de discipline en respect voor de Oosterse vechtsport. “Zwarte band taekwondo op zo’n jonge leeftijd is een geweldige prestatie.’’

School

Voor het eerst werd dit jaar de prijs uitgereikt aan de sportiefste basisschool van De Ronde Venen. Deze prijs werd overhandigd door Ewald van Kouwen, een van de acteurs van Positief Coachen. De prijs werd gewonnen door De Willespoort uit Wilnis. “Deze school heeft sport en gezondheid hoog in het vaandel staan’’, zei de jury. “Zij doet mee aan veel sportieve projecten in de gemeente. Ook een betrokken en een enthousiaste vakleerkracht draagt zichtbaar bij aan de sportieve cultuur.’’