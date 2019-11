Winnaars kleurwedstrijd Kunstroute Qua Kunst & Ambacht bekend!

De Kwakel – Kunstroute Qua Kunst & Ambacht in De Kwakel had tijdens de kunstroute eind oktober jl. een kleurwedstrijd voor kinderen georganiseerd. Rianne Lek heeft de kleurplaat ontworpen, deze stond in het teken van het feestjaar ‘gemeente Uithoorn 200 jaar’. De organisatie heeft haar bereid gevonden om ook de jurering op zich te nemen.

Dit viel niet mee, er waren veel mooie inzendingen. Rianne is erin geslaagd om vijf winnaars aan te wijzen. Er is daarbij een beetje gelet op het tussen de lijntjes kleuren, maar veel meer werd gekeken naar originaliteit. Leuk om te zien dat er kinderen zijn die iets van hun eigen ideeën aan de tekening hebben toegevoegd.

Onderstaande winnaars worden door de locatiehouders, die de prijzen beschikbaar hebben gesteld, binnenkort benaderd:

Rinske, 11 jaar, Escape Room ontsnapping bij Hofstede Nooitgedacht

Dean Vrooland, 8 jaar, pannenkoeken of poffertjes workshop bij In den Ossewaerd

Sophie van Dam, 6 jaar, chocoladen hoefijzer bij Riga Ranch

Lise Burggraaf, 7 jaar, inlijsting van de kleurplaat bij De Inlijsteraar

Jolie de Vries, 4 jaar, kerstworkshop bij Bloemsierkunst Christa Snoek