Winnaar kleurwedstrijd Sai alsnog op bezoek bij burgemeester

Uithoorn – Het was een feestelijke dag vorige week donderdag. Sai, die in februari de jaarlijkse kleurwedstrijd van de gemeente had gewonnen, mocht alsnog langskomen bij burgemeester Pieter Heiliegers. Sai, leerling van De Springschans, maakte dit jaar de winnende tekening. Helaas kon hij niet bij de officiële prijsuitreiking zijn, omdat hij in het buitenland was. Om de verjaardag van de gemeente te vieren, is er elk jaar een kleurwedstrijd voor groep 6-ers van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel.

Kijkje in de werkkamer

Nu kreeg Sai alsnog de kans. Burgemeester Heiliegers nodigde hem samen met zijn ouders uit op het gemeentehuis. Net als de andere leerlingen mocht Sai een kijkje nemen in de werkkamer van de burgemeester. Hij kreeg uitleg over de ambtsketen en natuurlijk was er een heerlijk taartje voor de gasten.

Prijsuitreiking

De kleurwedstrijd, die traditiegetrouw plaatsvindt rond de verjaardag van de gemeente Uithoorn, is elk jaar een succes. Dit jaar werd de 205e verjaardag gevierd en kleurden basisschoolleerlingen het gemeentewapen in. Tijdens de prijsuitreiking op 13 februari nam vriend Mees de prijs namens Sai in ontvangst. Maar nu was eindelijk het moment gekomen, dat hij zelf in het zonnetje werd gezet. De drie winnende kleurplaten van Sai (De Springschans, 1e plaats), Elin (De Zon, 2e plaats) en Evelynn (De Kajuit, 3e plaats) zijn een jaar lang te bewonderen in de publieks-hal van het gemeentehuis.

Op de foto: Burgemeester Heiliegers legt Sai uit wat de ambtsketen is en waarvoor hij die draagt. Foto: Gemeente Uithoorn.