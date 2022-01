Winkels en horeca in Centrum zaterdagmiddag open

Aalsmeer – De winkeliers, horecaondernemers, kappers en salons, die vanaf 19 december hun deuren moesten sluiten, missen hun klanten. En het ziet ernaar uit dat de huidige maatregelen langer gaan duren en de winkels voorlopig nog niet open mogen.

De meeste ondernemers in Aalsmeer Centrum zijn het zat en willen en kunnen daarom niet langer stil zijn. Voor sommigen betekent het zelfs dat als ze niet snel open gaan, dat ze voor altijd gesloten moeten blijven. Het water staat ze aan de lippen.

Zaterdagmiddag openen ze daarom hun deuren en nodigen klanten uit voor een kopje koffie. Klanten zijn van harte welkom langs te komen voor een praatje met de ondernemers en ze een hart onder de riem te steken. De rode hartjes hangen alweer in winkelstraten van Aalsmeer Centrum, waarmee de ondernemers willen laten zien dat ze blij zijn met hun klanten.

Rondkijken

Uiteraard kan er lekker rondgekeken worden in de winkel en later worden besteld. Alles wel met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen van 1,5 meter, niet teveel mensen in de zaak en het dragen van een mondkapje.

Op de website www.aalsmeercentrum.nl en op social media staat welke ondernemers aan deze actie, die ook in andere plaatsen wordt gehouden, meedoen.

Uiteraard hopen de lokale ondernemers op steun van hun klanten en ontmoeten ze graag zaterdag. Mochten er, tegen de verwachtingen in, toch nog versoepelingen aangekondigd worden, zoals winkelen op afspraak, dan wordt de actie aangepast.