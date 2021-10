Winkelpand in Zijdstraat door brand verwoest

Aalsmeer – Op dinsdag 26 oktober heeft vanaf half elf in de avond een enorme brand gewoed in een woon/winkelpand in de Zijdstraat. De vlammen waren in de ruime omgeving te zien. Door de stevige wind waaiden brokstukken over de Schoolstraat en de achterliggende straten. Menig bewoner heeft water ter hand genomen om brandende delen in tuinen en op woningen, panden en auto’s te blussen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg hulp van korpsen uit de omgeving. Er werd groot materieel ingezet en hiermee heeft de brandweer voorkomen dat naastgelegen en tegenover liggende panden ook vlam zouden vatten.

“Grote klasse”, aldus omwonenden. “De panden staan heel dicht op elkaar. Knap dat de brandweer de schade heeft weten te beperken tot ‘slechts’ rook- en waterschade van nabij gelegen gebouwen.” Burgemeester Gido Oude Kotte beaamt dit: “Een wonder dat de schade beperkt is gebleven tot een enkel pand.” Een heftige gebeurtenis laat hij verder weten. “Helemaal op deze locatie middenin het centrum.”

Door de hoge vlammen en de enorme hitte zijn ruiten van tegenover gelegen huizen en winkels gesprongen. De burgemeester is bij deze bewoners langs gegaan. “De bewoners zagen een grote vuurzee op zich afkomen. Dat heeft een behoorlijke impact gegeven.” De schrik zit er de volgende dag bij menigeen nog in, maar opluchting is er dat niemand gewond geraakt is. Naar de oorzaak van de brand, die na een klein uur onder controle was, wordt onderzoek gedaan. Het in aanbouw zijnde pand was, na een kleine twee jaar, nagenoeg klaar. De oplevering van de winkelruimte en woningen stond gepland in november. Rond acht uur in de avond is door inwoners van het Centrum wel een harde knal gehoord. Dit werd afgedaan als vuurwerk, wat wel vaker gehoord wordt. Uiteraard wordt deze informatie meegenomen in het verdere onderzoek.

Woensdag bij daglicht in de ochtend opnieuw veel kijkers (brand trekt veel publiek, zo bleek dinsdagavond) en doeners. Ondernemers en bewoners die de bezem ter hand nemen en de verkoolde brokstukken bijeen vegen. “Wat een enorme brokken en zoveel. We zijn echt door het oog van de naald gegaan. De brandweer verdient echt een enorm compliment. De schade had vele malen groter kunnen zijn.” De politie vraagt aan iedereen die iets heeft gezien wat belangrijk kan zijn voor het onderzoek om zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.