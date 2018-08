Wim Glas neemt afscheid van buurtbus

Regio – Na bijna 12 jaren met plezier de Buurtbus te hebben gereden heeft Wim Glas uit Uithoorn donderdag 9 augustus zijn laatste dienst gereden vanwege het bereiken van zijn 75ste verjaardag. Op deze laatste rit werd hij als verrassing vergezeld door zijn dochter. Zij wilde dolgraag eens zelf ondervinden wat vader al die jaren voor de Buurtbus gereden heeft. Bij terugkomst aan de Oostzijde in De Hoef werd hij met de gebruikelijke doos Merci-chocolade en een bos bloemen opgewacht door een aantal Buurtbus-collega’s en bestuursleden. Wij danken Wim voor zijn trouwe inzet en wensen hem nog prachtige jaren toe in goede gezondheid! Voor informatie over Buurtbus lijn 526: kom naar de Vrijwilligersmarkt in Mijdrecht op zaterdag 8 september a.s. van 12.00-14.00 uur in het gemeentehuis Mijdrecht of bezoek de website www.buurtbus526.nl