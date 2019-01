Wilnisser ( 20) komt om bij eenzijdig ongeval

De Ronde Venen – In de nacht van zaterdag op zondag is een 20 jarige inwoner van Wilnis om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in de bocht van de N201 net voorbij het Shell benzinestation, en belandde met zijn voertuig tegen een hek van een restaurant. Voorbijgangers zagen het autowrak rond vijf over een liggen. Zij belde direct de hulpdiensten. De toegesnelde hulp mocht niet baten: de bestuurder is ter plekke overleden. Vanwege het onderzoek is de weg lange tijd afgesloten geweest. Wat er precies is gebeurd, is nu nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek ( foto Jan Uithol)