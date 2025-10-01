Wilnis zet in op vergroening: Dorpshart krijgt groene impuls

Wilnis – In Wilnis groeit het besef dat een aantrekkelijk dorpshart meer vraagt dan nostalgie en bloemenpracht. Initiatiefgroepen Wilnis Doet en de Werkgroep Historisch Dorpshart slaan de handen ineen om het centrum van het dorp groener te maken. De vertrouwde hanging baskets met geraniums blijven, maar de ambities reiken verder: een strategisch vergroende openbare ruimte die uitnodigt tot verblijf, ontmoeting en bewust gebruik.

De plannen zijn concreet. Met een donatie van 5.000 euro van de Nationale Postcode Loterij, toegekend in het kader van ‘Vergroen je Buurt’ en ondersteuning van de gemeente en tuincoaches van De Woudreus, wordt gewerkt aan een groenplan dat niet alleen esthetisch is, maar ook functioneel. Meer groen moet foutparkeren ontmoedigen, zichtlijnen verbeteren en de leefbaarheid verhogen voor bewoners, bezoekers en recreanten.

De initiatiefnemers benadrukken dat vergroening geen eenmalige actie is, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zonder betrokkenheid van bewoners – voor aanleg én onderhoud – blijft het bij goede bedoelingen. Daarom wordt maandag 6 oktober een informatieavond georganiseerd in De Schakel aan de Dorpsstraat. Iedereen met ideeën, vragen of gewoon interesse is welkom. “Ook zonder groene vingers kun je bijdragen”, aldus de organisatoren.

De Werkgroep Historisch Dorpshart grijpt het moment aan om haar recente successen te delen. Zo leverde zij een belangrijke bijdrage aan de fietsroute Trots op de Venen en de wandelroutes Vrede en Vrijheid, die begin mei werden onthuld ter ere van 80 jaar vrijheid. Deze routes verbinden Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en geven het dorpshart een blijvende historische dimensie.

Met deze groene en culturele initiatieven laat Wilnis zien dat het dorp niet alleen terugkijkt, maar ook vooruitdenkt. De oproep is helder: wie mee wil bouwen aan een bloeiend dorpshart, is van harte welkom op 6 oktober.

Op de foto: Wilnis zet in op vergroening. Foto: aangeleverd.