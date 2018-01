Willespoort sportiefste school van De Ronde Venen!

Wilnis – Voor het eerst in de Gemeente De Ronde Venen werd dit jaar een prijs uitgereikt voor de sportiefste basisschool van de Ronde Venen. Afgelopen vrijdag was de uitreiking in het Piet Mondriaantheater in Abcoude en OBS Willespoort uit Wilnis heeft de prijs gewonnen!

De vakleerkracht van de Willespoort, juf Laure, heeft samen met juf Lisa en juf Mirjam de prijs in ontvangst genomen. Wat waren ze trots!

Doorslaggevend voor het winnen van de prijs was het hebben van een vakleerkracht voor gym, het vignet ‘De gezonde school’ (dat OBS Willespoort al eerder dit jaar heeft verkregen) en actieve deelname aan alle sportactiviteiten in de Ronde Venen.

Alle kinderen en het team van de Willespoort zijn heel trots op juf Laure, die zich zo geweldig heeft ingezet om van de Willespoort de sportiefste school van de Ronde Venen te maken!