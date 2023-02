Wilgen in Wilgenlaan weer geknot en gehakseld

Aalsmeer – Het is ieder jaar weer een feestje voor de bewoners van de Wilgenlaan. De zestien wilgen in de Wilgenlaan worden met elkaar op een zaterdagochtend geknot. De takken worden op een grote stapel verzameld en de straat wordt aangeveegd. Daarmee lijkt de klus klaar, maar dat is niet helemaal waar.

In overleg met de Meerlanden wordt geregeld dat de takken in de week erna gehakseld en opgeruimd worden. Op de foto is te zien dat dit professioneel gebeurt. Eén van de bewoners wil het haksel gebruiken in zijn tuin en hij zorgt er deze keer voor dat het haksel opgeruimd en nuttig besteed wordt. En zo is de cirkel rond: de bewoners knotten de wilgen met hun eigen gereedschap, de Meerlanden zorgt voor het hakselen en het materiaal dat overblijft wordt verstrooid op één van de tuinen in de Wilgenlaan.

Viering 90-jarig bestaan

De Wilgenlaan is een rustig laantje in Aalsmeer Zuid. Het is 90 jaar geleden dat begonnen werd met de bouw van de (landarbeiders-)woningen. Om de vijf jaar wordt het ontstaan van de laan met alle bewoners gevierd en dit jaar is het weer zo ver. Later in het jaar vindt het feest plaats en daar wordt nu al naar uitgekeken.