Wildplukken in het Bos

Amstelland – Wandel mee op zondagmiddag 29 april van 12.30 tot 15.30 uur en leer van alles over eetbare planten in het Amsterdamse Bos.

Tijdens de wandeling worden eetbare planten verzameld en na afloop worden ze bereid en opgegeten. De deelnemers mogen limonade proeven en gelei en chutney die eerder zijn gemaakt.

De wandeling staat onder leiding van bioloog Wies Teepe en is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. Kosten 10 euro per persoon. De start is bij de parkeerplaats Groot Kinderbad.

Aanmelden en vooraf betalen bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bel voor meer informatie: 020-5456100 of kijk op de website: www.amsterdamsebos.nl.