Wilco de Vries laat De Ronde Venen ook door een glazen bol zien

Mijdrecht – Wilco de Vries, inmiddels bekend als huisfotograaf van de Nieuwe Meerbode, toont zijn creatieve kant in een bijzondere expositie. Sinds 29 december hangen zijn werken in het Medisch Gezondheidscentrum aan Hofland 50 in Mijdrecht. De tentoonstelling blijft ongeveer twee maanden te bewonderen.

De Vries is lid van Fotoworkshop De Ronde Venen en experimenteert graag met verrassende technieken. Zijn lensballfotografie in de Nieuwe Meerbode is inmiddels genoegzaam bekeken; een kunstvorm waarbij een glazen bol zorgt voor een unieke lichtbreking. Het omgevingsbeeld wordt in de bol weerspiegeld – ondersteboven en vervormd – wat resulteert in intrigerende composities die de kijker op een andere manier naar de wereld laten kijken.

“Het is fascinerend hoe natuurkunde en creativiteit samenkomen”, vertelt Wilco. “Door de breking van het licht ontstaan beelden die je normaal niet ziet. Het geeft een nieuwe dimensie aan bekende plekken in onze gemeente.”

Met deze serie laat Wilco zien dat fotografie meer is dan registreren; het is spelen met perspectief en licht. Een aanrader voor iedereen die nieuwsgierig is naar een andere blik op De Ronde Venen.

Op de foto: Wilco de Vries, inmiddels bekend als huisfotograaf van de Nieuwe Meerbode, toont zijn creatieve kant in een bijzondere expositie. Foto: aangeleverd.